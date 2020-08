Speciale difesa: Libia, fregata tedesca Hamburg si unisce all’operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo avvicendamento nell'operazione Eunavfor Med “Irini”. La fregata tedesca Hamburg ha sostituto la greca Spetsai nella missione europea guidata dal quartier generale di Roma dall’ammiraglio italiano Fabio Agostini. La nave anti-aerea tedesca classe F124 Sachsen - 5.800 tonnellate di stazza, 143 metri di lunghezza, 230 membri dell’equipaggio -, è comandata dal capitano Jan Fitschen ed è la prima nave tedesca a partecipare alla missione incaricata di attuare l’embargo sulle armi in Libia. “Stiamo affrontando un incarico che porrà nuove sfide per la nave e il suo equipaggio in diversi modi. La fregata Hamburg dovrà certamente svolgere un lavoro pionieristico in un contesto politico e operativo difficile", ha commentato il comandato Fitschen, citato dal sito web “Naval News”. La fregata schiera anche due elicotteri e una squadra Vbss (perquisizione e sequestro in mare). Con il suo radar Smart-L, la nave tedesca può, ad esempio, monitorare uno spazio aereo pari all'intero Mare del Nord. Il radar della classe Sachsen, inoltre, è in grado di rilevare più di mille bersagli contemporaneamente. (Res)