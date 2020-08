Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stata negli ultimi tempi una diminuzione dell'età media delle persone positive al nuovo coronavirus, nonché un aumento del numero di casi gravi relativi a persone relativamente giovani. Lo ha detto il ministro della Salute romeno, Nelu Tataru in una dichiarazione alla stampa. Secondo il ministro, la Romania è nella "seconda fase" della "prima ondata" di pandemia Covid-19. "Siamo nella seconda fase della prima ondata pandemica. Come si può vedere, nell'ultima settimana, c'è stato un tentativo di stabilizzare il numero di casi. Non dipende solo da noi come sistema medico e questa pandemia non finisce in ospedale. Solo il rispetto di determinate regole porterà a una diminuzione della trasmissione in comunità ed a una diminuzione del numero di casi. Ultimamente, abbiamo una diminuzione dell'età media dei casi, poiché abbiamo un aumento del numero di casi gravi in persone relativamente giovani", ha detto Tataru. (segue) (Rob)