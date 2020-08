Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è stato nelle ultime settimane uno dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia del Covid-19. Nonostante ciò, secondo il governo locali, le elezioni locali del 27 settembre si possono svolgere senza un aumento del rischio legato alla diffusione del Covid-19. Secondo il il premier romeno, Ludovic Orban, "coloro che vogliono guidare le comunità locali devono essere un esempio per i cittadini" ed è possibile organizzare le elezioni "senza aumentare il rischio epidemiologico nel paese". Secondo il premier romeno, il voto "è importante per la democrazia e per le comunità locali che scelgono i loro rappresentanti legittimi". Le regole che saranno introdotte, secondo Orban, sono pensate per proteggere la salute dei cittadini e quella dei candidati durante la campagna elettorale. "Certamente sarà obbligatorio l'uso della mascherina", ha concluso. (segue) (Rob)