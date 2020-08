Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso 10 agosto Orban ha osservato che i dati epidemiologici sul coronavirus in Romania consentono l’organizzazione delle elezioni amministrative. "C'è un aumento estremamente ridotto del numero di casi, e guardando i numeri per settimane, si può vedere che c'è una chiara limitazione della diffusione del virus. Ovviamente, qualunque misura il governo dovesse prendere, non importa quante decisioni sull'organizzazione di vari tipi di attività assumeremo, a noi serve la collaborazione della gente. Più i romeni rispettano le regole, minore è il rischio di diffusione del virus”, ha detto Orban. Il primo ministro romeno ha aggiunto che non dovrebbero esserci problemi neanche con l'organizzazione del ballottaggio, a condizione che tutti i candidati, gli attivisti e i cittadini rispettino le norme di protezione della salute. "Una volta adottate le direttive per la campagna e il processo di voto per ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus, non ci saranno problemi a tenere le elezioni. Si noti che la Polonia, ad esempio, ha tenuto elezioni presidenziali, ci sono state elezioni parlamentari in Croazia. Ci sono paesi dove sono state organizzate le elezioni e ciò non ha provocato un numero maggiore di contagi”, ha detto Orban, ribadendo la necessità che tutti rispettino le norme sanitarie di base. (segue) (Rob)