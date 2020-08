Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale per le elezioni locali in Romania, previste per il 27 settembre, è iniziata il 29 luglio. Il presidente dell'Autorità elettorale permanente romena (Aep), Constantin-Florin Mituletu-Buica, ha precisato in una dichiarazione che tutte i partiti che desiderano partecipare alle elezioni, così come i candidati indipendenti possono registrare i loro sostenitori finanziari, aprire e dichiarare i conti correnti presso Aep. Buica ha ricordato che diverse località sono al momento in quarantena, ma ha aggiunto che non dovrebbero esserci problemi con l'organizzazione del processo elettorale in questi collegi elettorali, perché usciranno dalla quarantena prima che vengano istituiti gli uffici del collegio elettorale. I principali punti di riferimento del calendario del periodo elettorale relativi alle elezioni locali sono i seguenti: 2 agosto - istituzione dell'ufficio elettorale centrale; 7-11 agosto - il periodo di registrazione delle alleanze elettorali; 7-18 agosto - il periodo di presentazione delle candidature; 22 settembre - stampa delle schede elettorali; 26 settembre - fine della campagna elettorale; Le elezioni locali dovevano svolgersi a giugno, ma sono state rinviate a causa della pandemia di Covid-19. (segue) (Rob)