Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19 (5)

- La Camera dei deputati di Bucarest ha approvato lo scorso 9 luglio il ddl sull'indizione delle elezioni amministrative per il prossimo 27 settembre. Il ddl è passato, due giorni prima anche al Senato, che ha aggiunto alcuni emendamenti sull'organizzazione dello scrutinio graditi dall'Autorità elettorale permanente. La campagna elettorale inizierà il 28 agosto e si concluderà alla vigilia delle amministrative. Il ddl sarà inviato al presidente romeno Klaus Iohannis per la promulgazione. Previste inizialmente per lo scorso mese, le amministrative sono state rinviate a causa dell'epidemia di Covid 19, mentre agli eletti locali - sindaci, presidenti di consigli provinciali, consiglieri locali e provinciali - sono stati prorogati i mandati di sei mesi. Sempre in autunno, in Romania, si dovrebbero tenere anche elezioni parlamentari. (segue) (Rob)