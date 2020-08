Romania: ministro Salute, diminuzione nell'età media dei nuovi contagi da Covid-19 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giugno la Camera dei deputati di Bucarest ha deciso l'estensione dei mandati degli amministratori locali in Romania fino al primo novembre. A favore dell'iniziativa si sono pronunciati il Partito socialdemocratico (Psd), l'Unione salvate Romania (Usr), l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) e il Partito movimento popolare (Pmp) mentre i liberali si sono astenuti. La normativa prevede, tra l'altro, che la data delle elezioni amministrative viene stabilita dal Parlamento con legge organica e non tramite decreto governativo. I liberali aveva chiesto l'eliminazione di questo articolo, invocando la possibilità di una contestazione alla Corte Costituzionale con effetti negativi sui mandati degli eletti locali. Tale richiesta è stata bocciata. L'iniziativa legislativa è stata inoltrata nel Parlamento in seguito a un accordo tra i socialdemocratici, i liberali e l'Allenza liberal democratica (Alde). (Rob)