Speciale difesa: Zimbabwe, opposizione chiede intervento della Sadc per risolvere crisi politica

- Il principale partito di opposizione dello Zimbabwe, il Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), ha invitato la Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale (Sadc) ad intervenire per porre fine alla crisi politica in atto nel Paese. “Esortiamo la Sadc a intervenire urgentemente in Zimbabwe in conformità con il protocollo su politica, difesa e sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza nella regione”, ha affermato in una nota il segretario per le relazioni internazionali del Mdc, Gladys Hlatshwayo. L'appello giunge dopo le denunce di presunte violazioni dei diritti umani da parte dei militari che sono stati schierati per contenere la diffusione del coronavirus e per reprimere le proteste antigovernative il mese scorso. I gruppi per i diritti umani affermano che decine di sostenitori dell'opposizione, avvocati e altri attivisti antigovernativi siano stati arrestati, molestati o rapiti dalle forze di sicurezza nell'ultimo mese. (Res)