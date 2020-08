Giappone: Abe torna al lavoro dopo tre giorni di assenza, “mi sono sottoposto a un check-up” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giugno, quando si è chiusa la sessione parlamentare, il primo ministro è apparso poche volte in pubblico, cosa che è stata sottolineata dalle forze di opposizione. Inoltre, il premier non si è recato in vacanza come al solito nella sua casa nella prefettura di Yamanashi, ma è rimasto a Tokyo, probabilmente a causa della recrudescenza dell’epidemia di coronavirus. Nel settembre del 2007 Abe fu ricoverato nello stesso Keio University Hospital per una malattia intestinale, la colite ulcerosa, subito dopo essersi dimesso dal suo primo mandato di primo ministro. Nel 2012 è tornato al potere e ha detto di aver superato la patologia grazie all’assunzione di un nuovo farmaco. (Git)