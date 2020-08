Draghi: Mule (FI), Conte abbia umiltà di ascoltare monito, bisogna invertire rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Conte non ha mai ascoltato le opposizioni, abbia almeno l'umiltà di ascoltare il monito che arriva dal presidente Draghi che con esperienza e visione disegna il perimetro entro il quale si sta muovendo e dovrebbe avanzare la politica economica italiana. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Bisogna invertire la rotta, ridurre i sussidi, i bonus a pioggia e investire sulle future generazioni. Esattamente il contrario di quanto fatto dal governo finora che non è stato in grado di programmare una ripartenza né di immaginare il futuro del Paese a partire dalla scuola, completamente abbandonata nelle mani di un ministro improbabile", aggiunge. (Rin)