Romania: mozione di sfiducia contro governo Orban sarà presentata domani in parlamento

- La mozione di sfiducia inoltrata lunedì dal Partito socialdemocratico (Psd), il principale partito all'opposizione in Romania, contro il governo liberale di minoranza guidato da Ludovic Orban sarà presentata domani nella plenaria del parlamento. Gli uffici permanenti riuniti del parlamento hanno precisato in un comunicato che il voto e il dibattito sulla mozione verranno stabiliti successivamente. I promotori della sfiducia criticano il modo in cui l'esecutivo di minoranza in Romania ha gestito l'epidemia di coronavirus e le misure adottate per la ripresa economica. Il primo ministro Orban considera l'iniziativa dei socialdemocratici irresponsabile e afferma che il Partito nazionale liberale esamina la possibilità di fare una segnalazione alla Corte costituzionale, in quanto una mozione di sfiducia non potrebbe essere presentata durante le vacanze parlamentari. (segue) (Rob)