Romania: mozione di sfiducia contro governo Orban sarà presentata domani in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Psd ha scritto ieri in una nota che il governo liberale della Romania farebbe di tutto per restare a Palazzo Vittoria, sede dell'esecutivo di Bucarest, in quanto hanno paura di essere ritenuti responsabili di tutto ciò che hanno fatto. "Hanno completamente perso il controllo della pandemia. Hanno organizzato feste private presso la sede del governo. Hanno messo tutti i loro parenti in cariche pubbliche. Hanno saccheggiato il bilancio della Romania, hanno mentito tenendo i romeni rinchiusi nelle loro case. Hanno fraternizzato con la malavita e sono diventati i difensori dei magnaccia e dei sfruttatori. Hanno distrutto l'ambiente imprenditoriale locale. Hanno fatto crollare gli standard di vita della popolazione e non hanno rispettato nessuna delle leggi in vigore. Ora, il governo del Partito nazionale liberale farebbe di tutto per restare al Palazzo Vittoria", afferma il Psd. (segue) (Rob)