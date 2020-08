Romania: mozione di sfiducia contro governo Orban sarà presentata domani in parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Orban, il governo della Romania sta valutando la possibilità di invocare un conflitto giuridico di livello costituzionale in merito alla presentazione della mozione di sfiducia. A suo modo di vedere, l'incostituzionalità della mozione presentata dall'opposizione sarebbe dovuta all'attuale emergenza e al fatto che il parlamento è attualmente nella pausa estiva. "Stiamo analizzando la possibilità, non di attaccare alla Corte costituzionale, ma di invocare un conflitto legale di natura costituzionale in merito alla presentazione della mozione di sfiducia durante le vacanze parlamentari. In 30 anni non è successo niente del genere, nessun partito politico ha presentato mozione di sfiducia durante la vacanza parlamentare, con una sessione straordinaria. Non abbiamo ancora preso la decisione, stiamo ancora analizzando tutti i motivi costituzionali", ha spiegato Orban. "Comunque la mozione di sfiducia rappresenta un atto di irresponsabilità e attacca gli interessi fondamentali della Romania e della società romena in un momento in cui la Romania ha bisogno di governo, soprattutto di un governo come questo che guido io", ha detto Orban. (Rob)