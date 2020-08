Scuola, nelle classi che non possono garantire il metro di distanza sarà ammessa una deroga: i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le questioni ancora da sciogliere per il rientro a scuola a settembre c'è la gestione dei casi di contagi, secondo le linee che l’Istituto superiore di Sanità dovrebbe pubblicare, e la deroga al metro di distanza in classe per quegli istituti che non possono garantire sufficienti aule e spazi per gli studenti. Per il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, la deroga può essere ammessa nelle classi che non possiedono i banchi monoposto ma solo per una o due settimane al massimo. In quel frangente gli alunni dovrebbero indossare in via sostitutiva la mascherina per tutto il tempo delle lezioni.E’ prevista per oggi nuova riunione del Comitato tecnico scientifico con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il commissario straordinario Domenico Arcuri per preparare il rientro a scuola per settembre. Fra le ipotesi allo studio ci sono anche quella di chiusure temporanee delle scuole dove si dovessero verificare casi sospetti o di test sierologici somministrati a tutti i docenti e a tutti gli studenti. Ieri era stato lo stesso viceministro alla Salute ad avanzare l’ipotesi. “Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre”. ll ministero della Salute starebbe studiando insieme alle Regioni e alle Asl se in caso di presenza di un contagiato a scuola sia possibile effettuare test molecolari immediati. (Rin)