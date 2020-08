Repubblica Ceca: ministro Istruzione, risorse per aumenti retributivi a docenti devono crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione della Repubblica Ceca, Robert Plaga, chiederà un aumento delle risorse destinate al suo ministero di 12,5 miliardi di corone (468 milioni di euro). Lo ha fatto sapere in un'intervista all'agenzia di stampa "Ctk". Secondo Plaga, gli stipendi degli insegnanti dovrebbero aumentare del 9 per cento a partire da gennaio, come previamente concordato con la ministra delle Finanze, Alena Schillerova. Il bilancio del suo dicastero quest'anno è di 214 miliardi di corone. "Penso che la maggioranza dei genitori abbiano compreso la difficoltà del mestiere di docente la scorsa primavera, alle prese con i figli a casa. Dev'essere interesse comune che la professione sia adeguatamente retribuita e attragga nuove persone", ha dichiarato Plaga. Il programma del governo contiene la promessa di aumentare i salari dei docenti del 150 per cento rispetto ai livelli del 2017 entro il 2021. L'ultimo aumento è avvenuto nel gennaio 2020. La retribuzione media lorda di un insegnante nel primo trimestre di quest'anno era di 38.951 corone mensili (1.460 euro). (Vap)