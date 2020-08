Nicaragua: governo aggiorna bilancio ufficiale coronavirus, 133 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha aggiornato martedì il bilancio ufficiale degli effetti del nuovo coronavirus, certificando 4.311 infetti e un totale di 133 decessi. Nell'ultima settimana, ha riportato la ministro della Salute, Martha Reyes, i nuovi contagi sono stati 196, e cinque le morti riconducibili alla Covid-19. Il paese centroamericano, il cui governo ha sempre cercato di non esagerare la portata della crisi, è tra i pochi nella regione a non fornire aggiornamenti quotidiani sull'andamento della pandemia. Il ministero parla di 3.211 pazienti guariti. I dati ufficiali sono stati spesso oggetto di critica da parte di organizzazioni non governative, ma anche della Chiesa cattolica e della commissione interamericana dei diritti umani (Cidh). (segue) (Mec)