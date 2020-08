Nicaragua: governo aggiorna bilancio ufficiale coronavirus, 133 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Osservatorio Cittadino", sigla che segue l'evoluzione della pandemia attraverso fonti indipendenti ribadisce da tempo che il fenomeno ha dimensioni più preoccupanti. Il 12 agosto, l'agenzia arrivava a contare 9.646 infetti e parlava di 2.626 decessi, di cui 139 (il 5 per cento) per polmonite e 2.487 come morti per Covid-19. Secondo Osservatorio cittadino, il Nicaragua conta 396 morti di Covid-19 per milione di abitanti. Cifre che collocano il paese nel sesto posto della classifica degl stati in cui i tassi di mortalità sono maggiori. (Mec)