Sardegna: chirurgo vascolare in ferie, interventi per patologie gravissime sospesi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari

- Il chirurgo vascolare è in ferie e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari sospende gli interventi per patologie gravissime all'ospedale Santissima Annunziata. La circolare dell'azienda dello scorso 12 agosto firmata dal direttore sanitario facente funzioni Bruno Contu e dal commissario dell'Aou, Antonio Lorenzo Spano parla chiaro: "non è possibile trattare patologie chirurgiche vascolari in emergenza-urgenza". Insomma, si legge nella circolare, "i pazienti dovranno essere inviato ad altri centri specialistici". Nel caso specifico, al San Francesco di Nuoro, distante 120 chilometri, circa un'ora e mezza di automobile e la preoccupazione è tanta, trattandosi di patologie che necessitano di tempi brevi di trattamento, 15, 20 minuti al massimo. Della vicenda si occupa oggi il quotidiano L'Unione Sarda. Il professionista in ferie è il dottor Alberto Porcu, direttore della clinica chirurgica. In teoria, spulciando i quadri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, un chirurgo che potrebbe sostituirlo in caso di emergenza, potrebbe essere il direttore dell'Unità Complessa di Cardiologia, Michele Portoghese che però non è mai stato coinvolto. (segue) (Rin)