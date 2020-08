Sardegna: chirurgo vascolare in ferie, interventi per patologie gravissime sospesi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri degli accessi al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, circa duecento al giorno (70 mila all'anno) non fanno ritenere remota la possibilità di un'urgenza chirurgica per una gravissima patologia. L'ospedale sassarese è balzato agli "onori" delle cronache all'inizio dell'emergenza coronavirus per i casi di Covid verificatisi nella struttura, tanto da essere al centro di un'inchiesta del pm Paolo Piras. Il dilagare del Covid, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stata causata dal viaggio a Milano a fine febbraio di un dirigente medico per un convegno. Dirigente che sarebbe poi rientrato in reparto senza alcuna misura preventiva. I magistrati si chiedono, in buona sostanza, se l'azienda sapesse del viaggio o sarebbe stata tenuta all'oscuro dal medico. (Rin)