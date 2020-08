Credito: Task force, 2,7 milioni di domande di moratoria per 299 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 44 per cento del totale, a fronte di prestiti per 196 miliardi. Per quanto riguarda le Pmi, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per oltre 158 miliardi, mentre le 50 mila adesioni alla moratoria promossa dall'Abi hanno riguardato oltre 12 miliardi di finanziamenti alle Pmi. Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per circa 94 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto circa 210 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell'Abi e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto quasi 464 mila adesioni, per circa 20 miliardi di prestiti. Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI abbiano continuato a crescere nella settimana dal 31 luglio al 7 agosto, superando 1,17 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 87 miliardi. La percentuale di prestiti erogati risulta in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente in termini di importi. In particolare, al 7 agosto è stato erogato oltre l'87 per cento delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. (segue) (Com)