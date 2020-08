Roma: minaccia la convivente con un martello, arrestato 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha minacciato la convivente di colpirla con un martello e, per questo, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti un 47enne di origini marocchine. La segnalazione di una violenta lite in corso è arrivata alla centrale operativa dai residenti di via Cassia in zona Tomba di Nerone a Roma. Giunti ul posto la lite si era spenta ma la donna ha poi trovato il coraggio di denunciare di aver già subito in passato analoghe condotte violente da parte del compagno. Per questo motivo i Carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno condotto presso l’ospedale di Regina Coeli. (Rer)