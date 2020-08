Bielorussia: Lukashenko ringrazia lavoratori che non stanno partecipando a scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha ringraziato i lavoratori che non stanno partecipando agli scioperi nel paese. Il capo dello Stato, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”, ha anche espresso la propria preoccupazione per l’eventualità che questi lavoratori possano subire pressioni per la loro mancata partecipazione alle serrate in corso in Bielorussia da oltre una settimana. “Minacce e attacchi ai lavoratori delle fabbriche e ai funzionari ci preoccupano. Prima e dopo che i turni iniziano, devono passare attraverso una folla aggressiva ferma all’entrata. E’ come la Gestapo. Voglio offrire loro la mia gratitudine”, ha detto Lukashenko. Il presidente bielorusso ha poi evidenziato come anche i funzionari governativi siano sotto attacco da parte dei manifestanti, citando il caso del ministro della Sanità Vladimir Karanik. (Rum)