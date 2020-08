Anzio: minaccia compagna di tagliarle la gola e la sbatte contro un muro, arrestato 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha minacciato la compagna puntandole un coltello e mimando il gesto di tagliarle la gola; non lo ha fatto, ma ha preso la donna e l'ha scaraventata contro un muro. Un atto di violenza del 37enne romano di cui la donna era da tempo vittima. L'intervento degli agenti di polizia del commissariato di Anzio, allertati da una telefonata al numero unico di emergenza, ha impedito che l'uomo potesse continuare con percosse e minacce. Al loro arrivo gli agenti lo hanno trovato con il coltello ancora in mano; è stato disarmato e bloccato. Al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti, volti a ricostruire altri due episodi in cui la donna era già stata vittima di violenza, che le era costata la lesione ad un occhio, il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il coltello è stato sequestrato e l'uomo, attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Rer)