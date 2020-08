Cuba: il 24 agosti via a test clinici di "Soberana 01", vaccino locale contro coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incedere dei test sul vaccino accelera anche il dibattito su chi e quando ne potrà beneficiare. Messico e Argentina hanno stretto un accordo con la svizzera AstraZeneca per produrre in patria il vaccino elaborato dalla Oxford University, e distribuirlo in tutta la regione. A inizio settimana, il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, aveva invitato i membri della Celac (Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi), a individuare meccanismi che consentano di far arrivare le cure anche nei paesi sottoposti a sanzioni. Arreaza ha chiesto "di considerare meccanismi contro le misure coercitive unilaterali che garantiscano l'accesso a medicinali e vaccini anche per paesi come Venezuela e Cuba". (Mec)