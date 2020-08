Ragusa: bimbo morto a Modica, oggi l'autopsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi presso l'ospedale Maggiore di Modica l'autopsia del piccolo Evan, il bimbo di 20 mesi morto il 17 agosto. La madre, la 23enne Letizia Spatola, e il convivente, il 30enne Salvatore Blanco, sono stati fermati per omicidio volontario e maltrattamenti. A far scattare le indagini i numerosi lividi trovati sul corpo del bambino dal personale del 118 intervenuto presso l'abitazione familiare a Rosolini. Il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, sta rientrando in Sicilia da Genova dove lavorava. (Ren)