Ambiente: da Regione Lombardia 500mila euro per bonifica rigenerazione siti inquinati

- Regione Lombardia annuncia uno stanziamento di 500mila euro per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso un decreto dell'assessorato all'Ambiente e Clima. I finanziamenti sono destinati a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione e potranno essere utilizzati, tra l'altro, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia e per la progettazione della bonifica. "La finalità di questo bando - spiega l'assessore Raffaele Cattaneo - è quella di promuovere l'avvio dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente inquinati. Vogliamo incentivare, ad esempio gli studi di fattibilità necessari alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate e ridurre i consumo di suolo". Sono ammessi a partecipare la bando i soggetti pubblici o privati della Regione Lombardia, non responsabili della contaminazione e i Comuni lombardi. Le risorse disponibili sono 500mila euro. L'importo massimo riconosciuto per ciascuna attività non potrà essere superiore a 50mila euro per la redazione, integrazione o aggiornamento del Piano di caratterizzazione; 100mila per l'esecuzione del Piano di caratterizzazione e 25mila per la redazione dello studio di fattibilità urbanistico-edilizia. Le domande dovranno essere presentate online collegandosi al sito informativo della piattaforma regionale “Bandi online” all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it dall'1 al 30 settembre 2020. (Com)