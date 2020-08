© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo smart working sarà necessario il 30 per cento in meno di spazi per gli uffici. Lo afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo al Meeting di Rimini. "Pensate a cosa vuol dire questo per il mercato immobiliare", aggiunge Profumo, che sostiene inoltre che sarà necessario fornire le condizioni ideali per far lavorare le persone a distanza.(Rin)