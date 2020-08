Francia: forze dell'ordine arrestano 36 persone a Parigi per violenze dopo vittoria Psg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato ieri 36 persone nel centro di Parigi, dopo che i festeggiamenti per la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain (Psg), guadagnatosi l’accesso alla finale del torneo, sono degenerati in scontri violenti. Intorno all’Arco di Trionfo si sono radunati tifosi della squadra parigina, che successivamente hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di alcuni accenni di rissa e altri atti violenti. Non sono stati in ogni caso riportati danni, secondo le autorità parigine. Con la vittoria sul Red Bull Lipsia, il Paris Saint-Germain si è aggiudicato l’accesso alla finale di Champions League, il primo nella storia del club francese. Festeggiato anche su Twitter dal premier Jean Castex. (Frp)