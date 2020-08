Giappone: Partito democratico per il popolo discute proposta di scioglimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico per il popolo (Dpp), all’opposizione nella Dieta nazionale del Giappone, il parlamento del paese, potrebbe sciogliersi a breve: la proposta di scioglimento è stata formalmente presentata oggi in un’assemblea generale in un albergo di Tokyo. In caso di approvazione, i suoi membri potranno unirsi al Partito costituzionale democratico (Cdp) e dar vita a una nuova formazione politica, che con 150 parlamentari complessivamente diventerebbe la principale forza di opposizione, sfidando la coalizione di governo tra il Partito liberaldemocratico (Ldp) e Komeito. L’approvazione della proposta di scioglimento rappresenterebbe l’affermazione della linea del segretario generale, Hirofumi Hirano, mentre il leader, Yuichiro Tamaki, si è espresso pochi giorni fa per una scissione invece di una confluenza nel Cdp. (segue) (Git)