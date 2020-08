Giappone: Partito democratico per il popolo discute proposta di scioglimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito costituzionale democratico ha attualmente 89 esponenti, di cui 56 nella Camera dei rappresentanti (bassa) e 33 nella Camera dei consiglieri (alta). Il Partito democratico per il popolo ha 62 parlamentari, di cui 40 deputati e 22 consiglieri. Entrambi, sia pure con delle distinzioni, sono contrari alla riforma costituzionale proposta da Ldp e Komeito per superare la Costituzione pacifista scritta dopo la Seconda guerra mondiale. Le loro posizioni, invece, differiscono su altre questioni, come l’aumento dell’imposta sui consumi, l’energia nucleare e la collaborazione col Partito comunista (Jcp). Dpp e Cdp derivano dal Partito democratico (Jdp), scioltosi nel 2016. La loro fusione è fortemente sostenuta dalla più grande confederazione sindacale giapponese, la Rengo, che ha circa 6,7 milioni di iscritti. (Git)