Coronavirus: Profumo (Leonardo), lavoro a distanza potrebbe aumentare rischi di sicurezza digitale

- Il lavoro a distanza, con tanti dati trasmessi in rete, potrebbe aumentare i rischi di sicurezza digitale. Lo afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo al Meeting di Rimini. Profumo sottolinea poi come per alcuni settori sia più difficile passare al lavoro da casa. "In alcuni momenti quasi il 45 per cento dei dipendenti lavorava da casa. Noi abbiamo 10 mila ingegneri: il processo di sviluppo ingegneristico non era pronto per il lavoro a distanza", dichiara l'Ad di Leonardo, secondo cui è necessario attrezzarsi per rivedere i processi lavorativi per passare da home working a smart working.(Rin)