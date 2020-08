Polonia: Verdi escludono decisioni precipitose su fuoriuscita da Coalizione civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi in Polonia non prenderanno decisioni precipitose in merito all'abbandono del gruppo parlamentare della Coalizione civica (Ko). Lo ha dichiarato una dei leader del partito, Malgorzata Tracz, intervistata dall'agenzia di stampa "Pap". I Verdi polacchi sono stati l'unica delle forze di opposizione inserite in Ko a votare compatti contro gli aumenti retributivi per i politici di cui si sta recentemente discutendo in parlamento. Interrogata sulla possibilità che questa divergenza di vedute induca all'abbandono della coalizione, Tracz evidenzia la necessità di "colloqui tra me e Borys Budka", il leader di Piattaforma civica (Po) e ricorda che il Senato ha votato contro gli aumenti dopo la loro approvazione da parte del Sejm. "La decisione del Senato mi ha molto rallegrata", ha commentato Tracz. (segue) (Vap)