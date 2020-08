Polonia: Verdi escludono decisioni precipitose su fuoriuscita da Coalizione civica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I membri del nostro partito sostengono la nostra decisione di votare contro", ha detto Tracz, ma "sicuramente è stato commesso un errore" da parte dei deputati di opposizione che hanno votato a favore e "vogliamo discutere come il gruppo parlamentare debba funzionare in futuro". Ci sono tante questioni all'ordine del giorno, dal nuovo anno scolastico al Green Deal europeo e Tracz spera che "come gruppo parlamentare si possano preparare proposte di legge responsabili e che migliorino la vita delle persone". Se Borys Budka debba o meno restare capogruppo, Tracz non risponde, segnalando che il tema deve essere discusso all'interno del gruppo parlamentare. (Vap)