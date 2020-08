Sardegna: all'ospedale di Carbonia ferma la macchina per i test sul Covid, struttura in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il macchinario per esaminare i tamponi effettuati sui pazienti sospettati di essere stati contagiato dal Covid-19 c'è ed è stato collaudato ma manca l'accreditamento regionale. All'ospedale Sirai di Carbonia, in mancanza di questo "via libera", tutta l'attività ospedaliera procede a regime ridotto che, per alcuni reparti, sfiora la paralisi. I disagi per i pazienti si fanno sentire con interventi chirurgici rimandati anche di giorni, dato che i pazienti che devono essere operati devono sottoporsi a tampone: per avere il risultato, infatti, bisogna attendere il responso da Cagliari. Il tipo di macchinario in dotazione al nosocomio di Carbonia, frutto di una donazione, necessità si un'idoneità che si ottiene dopo un certo numero di esami svolti avendo come riferimento uno dei centri principali, ovvero il Policlinico di Monserrato: in buona sostanza ci dev'essere una perfetta corrispondenza di esiti fra il macchinario di Carbonia e quello di Monserrato, risultato quasi raggiunto. Il successivo nulla osta della Regione serve per far si che l'ospedale possa processare i tamponi in autonomia. (Rin)