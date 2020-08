Mali: golpe, governo spagnolo esprime "profonda preoccupazione" e condanna attacchi violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo segue con "profonda preoccupazione" gli eventi che si stanno verificando nelle città di Kati e Bamako, in Mali. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Madrid, nella quale si evidenzia come il Paese iberico "sostiene pienamente la posizione espressa dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e difende la necessità di un rigoroso rispetto delle norme costituzionali della Repubblica del Mali per la risoluzione di tutti i possibili conflitti". Il governo spagnolo presieduto dal primo ministro, Pedro Sanchez, ha poi riaffermato "il suo impegno per la pace, la democrazia e la stabilità in Mali" ribadendo il rifiuto di "qualsiasi attacco violento alle istituzioni ed invitando le Forze armate locali e la Guardia nazionale a "rispettare rigorosamente" l'ordine costituzionale e a tornare nelle loro caserme. (Spm)