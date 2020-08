Economia: Bonomi (Confindustria) a "la Repubblica", non basta applaudire Draghi, la politica agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora, però, spero non ci si limiti ad applaudirlo". Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha applaudito Draghi in prima fila al Palacongressi. "Certo - spiega a "la Repubblica" -. Perché ha tracciato una serie di punti sacrosanti. Ma chi deve assumere decisioni spero capisca che deve cambiare strada. Perché la politica economica non può aggiungere incertezza a quella già generata dalla pandemia. E il problema viene dopo le parole, in Italia. È l'execution". I fatti. Le azioni conseguenti. "Sappiamo dire: che bravo, poi non siamo in grado di costruire risposte in quella direzione. E invece il presidente Draghi ha indicato con limpidezza il clima che attraversa il Paese, e non solo il nostro, ovvio. Siamo in un periodo di profonda e insidiosa precarietà". Draghi ha paragonato la contrazione dell'economia del secondo semestre 2020 a quella del Secondo conflitto mondiale. "Ecco perché bisogna disegnare e realizzare soluzioni competenti e coraggiose, ad attendere c'è una società molto fragile, provata". Sono le parole-chiave che hanno riscosso più consenso, a Rimini. "Tre in particolare, io dico. In tre qualità — competenza coraggio e umiltà — il professor Draghi ha lanciato un chiarissimo appello alla classe dirigente. Come ha giustamente detto, stiamo gravando dalla nostra inviata Conchita Sannino il futuro dei giovani di un enorme debito che non è destinato a investimenti ma ai sussidi. Che finiranno. E li stiamo privando della formazione necessaria per il loro domani, e per il futuro del nostro Paese. Senza dimenticare che tornerà con forza il tema della sostenibilità di un debito così ingente". (segue) (Rin)