Economia: Bonomi (Confindustria) a "la Repubblica", non basta applaudire Draghi, la politica agisca (2)

- Quei fondi servivano però, ha precisato, 'a sopravvivere, e a ripartire'. Forse indispensabili, nel lockdown. "Nella strettissima emergenza? Sì. Ma già durante il lockdown bisognava pensare al dopo, alle risposte vere, doverose. Mentre a me pare che stiamo perdendo un po' di tempo". Si riferisce al Meccanismo europeo di Stabilità. "È un esempio. Non sta a me dirlo, ma molti dei punti fermi indicati dal presidente Draghi corrispondono a quanto andiamo sostenendo, come Confindustria, da mesi". Resta la distanza col governo e con la posizione dei Cinque Stelle, su quei 36 miliardi che verrebbero destinati alla Sanità, del Mes. "In favore dell'utilizzo dei fondi Mes abbiamo anche firmato un appello congiunto con molte altre realtà associative e categorie produttive. Mi chiedo ancora come mai non abbiamo deciso, come governo e Parlamento, con risolutezza e senza divisioni, l'accesso a quei 36 miliardi di cui abbiamo bisogno: soprattutto a fronte delle evidenti criticità e carenze del Sistema sanitario". (Rin)