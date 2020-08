Migranti: commissario Varhelyi a "la Repubblica", l'Ue non si sottrae ma serve l'aiuto di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oliver Varhelyi, 48 anni, ungherese, è il Commissario Europeo al Vicinato e all'Allargamento. Assieme alla sua collega svedese Ylva Johansson, titolare degli Affari interni, è volato lunedì a Tunisi con i ministri italiani Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese per incontrare le autorità tunisine. E invitarle ancora una volta a far di più per fermare l'immigrazione clandestina. "Ho confermato in tutti i nostri incontri - dice Varhelyi a "la Repubblica" - e innanzitutto ai nostri partner italiani che l'Unione europea c'è, che siamo impegnati e faremo tutto quanto necessario per sostenere la Tunisia: ma la Tunisia deve fare quello che hanno promesso di fare, devono rafforzare la lotta all'immigrazione illegale e fare le riforme necessarie al loro paese. Ripeto, se hanno problemi noi ci siamo, ma devono aiutare l'Europa, tutta l'Europa, facendo le cose che si sono impegnati a fare". Poi spiega come è nata questa missione d'emergenza di quattro ministri in Tunisia, con una formula nuova Italia/Unione Europea. "Devo dire che abbiamo accettato con favore la proposta del ministro Luigi Di Maio di effettuare questa missione congiunta, e spero che in futuro paesi come l'Italia impegnati direttamente negli affari del Mediterraneo continuino a muoversi insieme alla Commissione per rendere più efficaci i nostri messaggi e la nostra politica. Siamo andati a Tunisi adesso perché c'è una crisi di migrazioni illegali, cl siamo andati insieme per spiegare che questa crisi non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa". (segue) (Res)