Migranti: commissario Varhelyi a "la Repubblica", l'Ue non si sottrae ma serve l'aiuto di Tunisi (3)

- Ma la dirigenza tunisina è ancora molto debole, i gruppi criminali nel Paese spesso sfuggono al controllo dello Stato. "I traffici illegali, compresi quelli che sfruttano i migranti, sono un colpo diretto alla politica in Tunisia. Danneggiano il paese ma gli stessi leader politici tunisini. II nostro sostegno economico a quel paese è costante e continuo, serve a evitare che lo Stato finisca in bancarotta, ma non può essere senza condizioni. L'illegalità deve essere combattuta, perché anche questo contribuisce alla ripresa economica del paese, alla sua credibilità". L'Italia ha accordi bilaterali con la Tunisia per i rimpatri, e chiede di velocizzare questo flusso. "L'Unione Europea ritiene che i rimpatri vadano velocizzati, che il messaggio debba essere chiaro: non sono accettabili spostamenti, migrazioni economiche illegali. La protezione dei nostri confini è importante, possono entrare soltanto i cittadini stranieri che ne hanno diritto. E più rimpatri sono necessari", ha concluso Varhelyi. (Res)