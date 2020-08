Coronavirus: 245.974 morti in America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ad oggi conta 489.122 casi di contagio e 15.619 morti. Lo scorso 28 luglio il presidente Ivan Duque ha annunciato l’estensione dell’isolamento preventivo obbligatorio dal 1 al 30 agosto, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Durante questo periodo proseguirà la riattivazione graduale dei settori economici, a seconda della situazione epidemiologica di ciascun municipio. Il governo sospende il pagamento dell’iva in molti settori a tutto il 2020. In Venezuela, che denuncia 35.697 casi di contagio, si contano 297 morti. Il governo adotta uno schema (“7+7”) di aperture delle attività a settimane alternate, lasciando le zone più critiche - la capitale e gli stati di frontiera - nel regime più severo di quarantena e serrata. Il governo accusa i paesi confinanti, Colombia in primis, di agevolare una “invasione” di contagi non controllando il flusso di emigrati che cercano il ritorno in patria. (segue) (Abu)