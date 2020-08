Coronavirus: Regione Lazio, 31 casi positivi ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati ieri grazie ai test negli aeroporti, 31 casi positivi al Covid-19. I dati sono forniti dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio. Diciannove casi all'aeroporto di Fiumicino e 12 all'aeroporto di Ciampino. La metà dei test è stata eseguita su viaggiatori tra i 18 e i 34 anni.Dei 31 positivi circa il 50 per cento risiede nel Lazio, gli altri sono residenti in Toscana, Puglia, Liguria, Abruzzo e in altri Paesi UE.(Com)