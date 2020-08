Golpe in Mali: i militari formano Comitato nazionale e governo di transizione in vista di nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Mali hanno estromesso dal potere il presidente Ibrahim Boubacar Keita e hanno dichiarato la loro intenzione di istituire un governo di transizione prima dello svolgimento di nuove elezioni. In una dichiarazione diffusa questa mattina in diretta sull’emittente televisiva statale “Ortm”, gli autori del colpo di Stato hanno chiesto una transizione politica civile che porti alle elezioni “in tempi ragionevoli” e hanno annunciato la creazione di un Comitato nazionale per la salvezza del popolo, oltre ad ordinare la chiusura di tutti i valichi di frontiera e ad imporre un coprifuoco notturno dalle 21:00 alle 5:00. “Noi, le forze patriottiche raggruppate nel Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Numc), abbiamo deciso di assumerci la responsabilità davanti al popolo e alla storia”, ha detto il portavoce militare Ismael Wagué, vice capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. Il portavoce ha quindi precisato che le missioni internazionali presenti in Mali – Minusma, Barkhane, G5 Sahel e la neonata task force Takuba – resteranno dei partner “per il ripristino della stabilità” nel Paese e ha sottolineato l’intenzione di rispettare tutti gli accordi internazionali attualmente in vigore, “Tutti gli accordi presi, in particolare l’accordo di pace di Algeri firmato nel 2015, verranno rispettati”, ha aggiunto il portavoce, che ha poi esteso un invito ai gruppi di opposizione - che da tempo chiedono riforme - per colloqui che portino a nuove elezioni. “La società civile e i movimenti sociali politici sono invitati a unirsi a noi per creare insieme le migliori condizioni per una transizione politica civile che porti a elezioni generali credibili per l'esercizio della democrazia attraverso una road-map che getterà le basi per un nuovo Mali”, ha detto Wagué.In precedenza il presidente estromesso era apparso alla televisione di Stato per annunciare le sue dimissioni dall'incarico e lo scioglimento del parlamento. Parlando con una mascherina alla bocca e rivolgendosi ai cittadini e ai militari maliani di tutti i ranghi, Keita ha affermato di aver lavorato sin dalla sua elezione nel 2013 per ricostruire il Paese e “dare corpo e vita” all'esercito maliano. Riferendosi poi alle manifestazioni che da diversi mesi scuotono il Paese e che hanno provocato diverse vittime, il capo dello Stato deposto ha affermato: “Se oggi alcuni elementi delle nostre forze armate hanno deciso di intervenire, ho davvero scelta? Mi sottometto, perché non voglio che venga versato sangue perché io resti al potere. Per questo, ringraziando il popolo maliano per il sostegno dimostrato in questi lunghi anni, vi annuncio la mia decisione di lasciare le mie funzioni, tutte le mie funzioni, da questo momento, e con tutte le conseguenze legali: lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e quello del governo”, ha detto Keita. Secondo quanto riferiscono fonti di stampa, Keita e il primo ministro Boubou Cissé sono stati condotto in un campo militare di cui non si conosce al momento il nome.Nel frattempo sono arrivate le prime reazioni internazionali al colpo di Stato, culminato ieri sera con l’arresto di Keita, del premier primo ministro Cissé, del presidente dell’Assemblea nazionale, Moussa Timbiné, del capo di Stato maggiore delle Forze armate, Abdoulaye Coulibaly, e di diversi ministri. “Condanno energicamente l'arresto del presidente Ibrahim Boubacar Keita, del primo ministro e di altri membri del governo maliano e chiedo la loro immediata liberazione”, ha scritto su Twitter il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Anche il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha affermato che la Francia “condanna con la massima fermezza questo grave evento", mentre l'inviato statunitense nel Sahel, J. Peter Pham, ha dichiarato che “gli Stati Uniti sono contrari a tutti i cambiamenti di governo di tipo extra-costituzionale”. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato i maliani a proteggere le istituzioni democratiche. Intanto la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha annunciato un blocco lungo i confini del Paese e ha sospeso ogni transazione finanziaria con Bamako. Il tutto mentre è attesa per oggi una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Res)