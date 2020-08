Germania: chiusa autostrada di Berlino, un uomo aggredisce sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autostrada di Berlino è ancora chiusa dopo una serie di incidenti avvenuta nella notte che sarebbero stati causati da un uomo. Le autorità di Berlino riferiscono che sei persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente: l'uomo, infatti, sarebbe entrato in diversi veicoli ieri sera lungo un tratto dell'autostrada della capitale tedesca. La serie di incidenti ha portato alla chiusura completa di una delle principali arterie stradali di Berlino. I media locali hanno riferito che l'uomo in seguito si è fermato in autostrada e ha messo una scatola sul tetto della sua auto sostenendo che all'interno erano presenti degli esplosivi. Gli specialisti hanno aperto la scatola e hanno trovato solo strumenti. L'uomo, secondo quanto riferito dai media tedeschi, sarebbe stato arrestato dalla polizia anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. L'incidente ha causato lunghi ingorghi ieri sera con circa 300 persone rimaste bloccate in autostrada per ore e hanno ricevuto l’assistenza dalla Croce Rossa tedesca. (Geb)