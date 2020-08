Bielorussia: presidente Polonia a segretario generale Nato, intervento esterno va escluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Bielorussia devono trovare una via d'uscita dalla situazione attuale senza fare appello a un intervento esterno. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, parlando al telefono con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo quanto riferisce all'agenzia di stampa "Pap" il portavoce presidenziale Krzysztof Szczerski, Duda ha parlato con Stoltenberg ieri, illustrandogli le iniziative di Varsavia e delle Repubbliche baltiche nei confronti di Minsk. Il segretario generale ha assicurato a Duda che "le strutture competenti della Nato monitorano costantemente la situazione sul fianco orientale e la Nato resta attenta e vigile nel seguire lo sviluppo degli eventi". Entrambi escludono che ci possano essere attività militari Nato in relazione a quanto sta accadendo in Bielorussia. (segue) (Vap)