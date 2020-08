Bielorussia: presidente Polonia a segretario generale Nato, intervento esterno va escluso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duda e Stoltenberg hanno discusso anche dell'accordo polacco-statunitense firmato il 15 agosto per l'allargamento della presenza militare Usa in territorio polacco. "E' un passo importante in materia di ulteriore rafforzamento della presenza militare della Nato sul suo fianco orientale e di mantenimento di un impegno statunitense nella sicurezza europea", ha riportato Szczerski. Il capo di Stato della Polonia ha evidenziato che l'intesa è indipendente dalla decisione del presidente Donald Trump di ridurre la presenza militare Usa in Germania. (segue) (Vap)