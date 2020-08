Bielorussia: presidente Polonia a segretario generale Nato, intervento esterno va escluso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Mike Pompeo ha firmato la scorsa settimana un nuovo accordo di difesa con la Polonia che prevede il trasferimento nel paese est europeo di parte delle truppe statunitensi di stanza in Germania. Grazie all'intesa siglata a Varsavia – ultima tappa del tour europeo del segretario di Stato Usa – con il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, diventeranno 5.500 i militari statunitensi di stanza in Polonia. Blaszczak ha affermato che il numero potrebbe essere rapidamente aumentato a 20 mila qualora il paese dovesse risultare minacciato dall'esterno. "L'accordo di cooperazione rafforzata in materia di difesa (Edca) sarà una nuova forma di garanzia, una garanzia che vedrà i nostri militari gli uni al fianco degli altri in caso di minaccia", ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, che ha presenziato alla cerimonia della firma. "Servirà anche ad aumentare la sicurezza di altri paesi in quest'area dell'Europa", ha aggiunto il capo dello Stato polacco Sono circa 4.500 i militari statunitensi attualmente di stanza in Polonia e altri mille ne arriveranno grazie all'Edca. Inoltre, in Polonia sarà trasferito anche il quartier generale del V Corpo dell'Esercito statunitense attualmente di stanza in Germania. (Vap)