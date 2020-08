Trasporto aereo: Air Serbia ripristina voli per il Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo Air Serbia ha ripristinato a partire da oggi i voli verso il Montenegro. Secondo una nota della compagnia di bandiera serba, nella giornata di oggi è previsto un volo per Tivat e uno per Podgorica. Il piano aziendale prevede di effettuare un massimo di 296 voli sulle rotte verso il Montenegro entro la fine della stagione estiva. Air Serbia ristabilirà anche i voli tra Nis e Tivat il 21 agosto, che saranno operati due volte a settimana, il venerdì e la domenica, fino al 20 settembre. Anche la compagnia di volo Montenegro Airlines ha annunciato il ripristino dei voli verso Belgrado, capitale della Serbia, a partire dalla giornata di oggi. I viaggiatori che hanno utilizzato i voli della Montenegro Airlines sono stati a luglio 10 volte di meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dal direttore commerciale della compagnia, Dragan Popovic, i viaggiatori nel mese di luglio del 2019 erano 95 mila, contando i voli regolari e i charter. Quest'anno a luglio sono stati invece registrati complessivamente 9.500 passeggeri. Popovic ha poi ricordato che sabato 9 agosto la compagnia ha effettuato il primo volo per Vienna dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus. (segue) (Seb)