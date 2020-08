Agroalimentare: Confagricoltura, bene divieto import agrumi all'Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore la notizia del divieto da parte dell'UE di importazioni di arance e limoni provenienti dall'Argentina fino al 30 aprile 2021, a causa della presenza in quel Paese della 'macchia nera' o CBS (citrus black spot). Avevamo sollecitato il provvedimento da parte di Bruxelles, che ha recepito il fatto che sussista 'un rischio fitosanitario inaccettabile'. È stato il commento del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in relazione alla decisione europea. "Abbiamo sempre richiamato l'attenzione delle autorità competenti su questa grave fitopatia di cui il territorio europeo è indenne – ha sottolineato il presidente Giansanti -. La situazione in Argentina è assolutamente allarmante, così come in Sudafrica-, Uruguay, Brasile ed anche, nel bacino mediterraneo, in Tunisia". (segue) (Com)