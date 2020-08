Agroalimentare: Confagricoltura, bene divieto import agrumi all'Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la macchia nera si diffondesse in Europa ed in Italia, provocherebbe danni irreparabili al patrimonio agrumicolo, mettendo a rischio uno dei più importanti comparti della nostra agricoltura del Meridione – ha aggiunto il presidente della Federazione nazionale agrumicola di Confagricoltura Gerardo Diana -. In un momento in cui siamo impegnati a superare il problema della 'Tristeza', con ingenti investimenti, non possiamo assolutamente permetterci l'arrivo di una nuova fitopatia". "Non bisogna abbassare la guardia - ha proseguito - e va rafforzato il sistema di controlli alle frontiere delle importazioni di prodotti ortofrutticoli, in modo standard in tutti i punti di accesso al mercato europeo, prestando particolare attenzione al prodotto proveniente dal Sudafrica, che è forte esportatore in Europa ed Italia". (segue) (Com)