Burkina Faso: presidenziali, partiti di opposizione siglano accordo per candidato unitario in caso di ballottaggio

- Gli otto candidati dell’opposizione che sfideranno il presidente Roch Kaboré alle elezioni presidenziali del prossimo 22 novembre in Burkina Faso hanno raggiunto un accordo per sostenere un candidato unitario in caso di ballottaggio. In base all’accordo, gli otto candidati e i 22 partiti dell’opposizione che li sostengono daranno il loro appoggio al candidato che raggiungerà il secondo turno contro Kaboré in caso di secondo turno, previsto a dicembre. “L'obiettivo comune è quello di offrire un'alternativa al popolo burkinabé”, ha detto Adama Sosso, vicepresidente dell’Unione per il progresso e il cambiamento (Upc, principale partito di opposizione), durante la conferenza stampa di presentazione del documento finale. Il candidato dell'Upc, Zephirin Diabre, ha definito l'accordo “storico” dal momento che consentirà di “scrivere un nuovo capitolo della nostra storia”. Il presidente Kaboré, al potere dal 2015, correrà per un secondo mandato alla guida del Paese ma si trova a dover affrontare le crescenti tensioni dopo che il Burkina Faso è precipitato nel caos in seguito alla recrudescenza di attacchi da parte di gruppi jihadisti che hanno ucciso più di 1.100 persone negli ultimi cinque anni e costretto alla fuga quasi un milione di persone. (Res)